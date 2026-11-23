Дженсен Хуанг вернулся на должность гендиректора Nvidia, коллектив встретил это событие овациями. Видео завирусилось в Сети.

В холле собрались сотрудники компании, восстановленного в должности Хуанга они встретили радостными криками и овациями. Гендиректор отметил, что для него большая честь вернуться в «одну из самых значимых технологических компаний мира в начале новой промышленной революции».

«Я также искренне благодарен нашим сотрудникам, акционерам, руководителям отрасли и партнерам по всему миру за их исключительную поддержку. И прежде всего — моей семье за любовь и поддержку», — заявил Хуанг.

Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала с любовницами. За возвращение Хуанга на пост генерального директора выступили сотрудники компании Nvidia и миллиардер Илон Маск.