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    Венгерский суд арестовал брата Виктора Орбана

    Суд арестовал брата Виктора Орбана по делу о торговле влиянием

    Фото: РИА «Новости»

    Суд Будапешта отправил под арест предпринимателя Арона Орбана — младшего брата экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил ТАСС.

    Арона Орбана подозревают в торговле влиянием и содействии незаконной миграции. По версии следствия, он с партнерами за деньги помогал гражданам Вьетнама получать шенгенские визы через посольства Венгрии.

    Судья пояснил, что у суда нет сомнений в обоснованности подозрений. При этом сам подсудимый вину не признал, а его адвокат заявила, что доказательств для обоснования ареста нет.

    Бывший премьер Виктор Орбан назвал происходящее политической расправой. По его словам, цель — устранить оппонентов нынешней власти в его лице, а его брат стал лишь орудием.

    Ранее глава венгерского МИД объявила о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии. Россия отреагировала на это решение зеркально.

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