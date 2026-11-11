Венгерский суд арестовал брата Виктора Орбана

Суд Будапешта отправил под арест предпринимателя Арона Орбана — младшего брата экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил ТАСС .

Арона Орбана подозревают в торговле влиянием и содействии незаконной миграции. По версии следствия, он с партнерами за деньги помогал гражданам Вьетнама получать шенгенские визы через посольства Венгрии.

Судья пояснил, что у суда нет сомнений в обоснованности подозрений. При этом сам подсудимый вину не признал, а его адвокат заявила, что доказательств для обоснования ареста нет.

Бывший премьер Виктор Орбан назвал происходящее политической расправой. По его словам, цель — устранить оппонентов нынешней власти в его лице, а его брат стал лишь орудием.

Ранее глава венгерского МИД объявила о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии. Россия отреагировала на это решение зеркально.