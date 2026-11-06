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    Посол России в Будапеште рассказал об ответе на высылку дипломатов

    Станиславов: Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии

    Фото: РИА «Новости»

    Россия зеркально отреагировала на решение Венгрии выслать российских дипломатов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

    В сентябре глава венгерского МИД Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии. Она отметила, что этот шаг не приведет к разрыву дипломатических отношений между странами.

    «Ему был дан симметричный ответ — группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию Российской Федерации», — заявил дипломат.

    Ранее Станиславов назвал эскалацией и враждебным шагом высылку сотрудников посольства России из венгерской столицы. По его словам, новое руководство страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром оказалось под воздействием антироссийских фобий.

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