Еврокомиссия призвала жителей ЕС подготовиться к первым 72 часам после ЧС

Еврокомиссия посоветовала жителям стран ЕС быть готовыми к первым 72 часам после чрезвычайной ситуации и рассчитывать в этот период только на собственные силы. Рекомендации опубликовали на официальном сайте .

«Когда случается стихийное бедствие, первые часы могут все изменить. Каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим», — заявила комиссар по гуманитарной политике и кризисному урегулированию Хаджа Лабиб на Европейском форуме гражданской защиты.

Гражданам посоветовали заранее подготовить вещи и запасы, которых хватит на первые трое суток после бедствия, пока службы будут разворачивать помощь. Основам поведения в таких ситуациях чиновники предложили обучать детей уже в детских садах и начальной школе.

Ранее обозреватели рассказали, что Евросоюз отстает от выполнения программы «Готовность-2030» и может не успеть достичь ее целей в срок. Чтобы наверстать отставание, странам ЕС придется ускорить укрепление обороны.