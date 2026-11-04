Австралиец случайно выловил рыбу на миллион долларов

Рыбак из Австралии выловил призовую рыбу, не зная о конкурсе. Он выиграл один миллион австралийских долларов. Об этом сообщила газета The Guardian .

Мэтью Морис с братом рыбачили у лодочной пристани в городе Дарвин. Они не знали, что там проходил конкурс «Рыба на миллион долларов». Мужчина выудил крупного белого морского окуня с биркой.

«Когда я подцепил рыбу, моей первой реакцией было включить налобный фонарь. Первое, что засветилось, было большое серебристое тело с большой красной меткой, торчащей из него», — рассказал он.

Лишь сдав улов, Морис узнал о выигрыше. Красная бирка обозначала гран-при в один миллион австралийских долларов (56,9 миллиона рублей). Несмотря на отсутствие регистрации в качестве участника конкурса, он получит приз. Рыбак рассчитывает потратить деньги на погашение долгов и покупку дома.

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