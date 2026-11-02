Сегодня 14:51 Тонкая грань в политике: что предстоит сделать Илияне Йотовой во главе Болгарии Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Президентские выборы в Болгарии завершились победой Илияны Йотовой, возглавившей государство еще в конце января после отставки Румена Радева. Во время предвыборной кампании она выступала за прекращение военной помощи Украине и восстановление диалога с Россией. Сможет ли первая женщина-президент вывести страну с антироссийской орбиты Брюсселя и на какие шаги готова пойти ради сближения с Москвой — в материале 360.ru.

Смена власти без смены курса

Президентские выборы в Болгарии прошли в два тура — 25 октября и 1 ноября. Победу с результатом около 58% голосов одержала действующий глава государства Илияна Йотова. Ее соперник — бывший временный премьер-министр и кандидат прозападной оппозиции Андрей Гюров — заручился поддержкой около 39% избирателей. После объявления первых результатов он признал поражение. Йотова возглавила Болгарию еще в конце января 2026 года после досрочного ухода с поста президента Румена Радева, который решил заняться партийной политикой. Его коалиция «Прогрессивная Болгария» одержала победу на парламентских выборах в апреле, после чего Радев занял пост премьер-министра. В ходе осенней кампании политик и его партия поддержали выдвижение Йотовой. Основная борьба на президентских выборах в Болгарии развернулась во втором туре, когда кандидаты представили принципиально разные взгляды на внешнюю политику.

Фото: РИА «Новости»

Главными стали вопросы безопасности и отношений с Россией на фоне экономических трудностей, роста цен на энергоносители и атак беспилотников на торговые суда у болгарского побережья. Йотова выступала за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и восстановление отношений с Москвой, подтвердив намерение продолжать внешнеполитический курс своего предшественника. Гюров, напротив, настаивал на продолжении поддержки Киева и укреплении сотрудничества с Брюсселем и союзниками по НАТО.

Кто такая Илияна Йотова

Политическую карьеру Илияна Йотова начала после многолетней работы на телевидении. Уроженка Софии работала журналистом, редактором и ведущей новостей Болгарского национального телевидения. В 1997 году возглавила пресс-службу Болгарской социалистической партии. В 2005 году стала депутатом Народного собрания страны, а еще через два года перешла в Европарламент, где представляла Болгарию на протяжении 10 лет. На посту евродепутата Йотова занималась вопросами миграции, внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. В 2016 году стала кандидатом в вице-президенты в паре с Руменом Радевым. После победы на выборах они вступили в должности в январе 2017 года, а в 2021-м были переизбраны на второй пятилетний срок. На посту вице-президента Йотова занималась вопросами болгарских общин за рубежом, гражданства и культурной политики. К моменту президентских выборов за ее плечами было почти 30 лет работы в политике.

Фото: РИА «Новости»

Несогласная с Брюсселем

Одним из главных внешнеполитических предложений Йотовой стало возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией. Она неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и призывала европейские страны отказаться от попыток решить его военным путем. В конце октября в интервью телеканалу Nova News Йотова заявила, что Евросоюзу необходимо восстановить прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным. При этом она подчеркнула, что переговоры должны проходить от имени всего объединения, а не отдельных государств. Болгарский президент предложила использовать Софию в качестве одного из дипломатических каналов между Москвой и Брюсселем. По ее мнению, сначала необходимо добиться прекращения огня, затем согласовать мирные предложения между ЕС, Украиной и США и только после этого перейти к полноценным переговорам с Россией.

Фото: РИА «Новости»

В сентябре Йотова также выступила против участия Болгарии в так называемой «коалиции желающих» и осудила планы европейских политиков по размещению иностранных военных на территории Украины. Она подчеркнула, что подобные инициативы могут втянуть страну в вооруженный конфликт.

Разногласия с Брюсселем возникли у Йотовой и по вопросу антироссийских санкций. В июне она поддержала премьер-министра Румена Радева, выступившего против введения ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Йотова подчеркнула, что такие меры могут создать новые поводы для конфликта с Россией на фоне попыток начать мирные переговоры.

При этом она заявила о намерении Болгарии отстаивать собственные интересы, не отказываясь от европейского курса и не ставя под сомнение членство страны в ЕС и НАТО.

Между Москвой и европейскими субсидиями

Победа Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии укрепила политический тандем с премьер-министром Руменом Радевым. Такую оценку в комментарии 360.ru дал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он пояснил, что оба политика выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, прекращение военной помощи Киеву и восстановление диалога между Москвой и европейскими странами.

Сформировался сильный тандем, ориентированный на национально-прогрессивную линию. Они удерживают в серьезном для нас вопросе военного конфликта из-за Украины достаточно вменяемую, правильную линию: не подогревать войну, а переводить конфликт в дипломатическое русло.

При этом называть Йотову пророссийским политиком Станкевич считает преждевременным. «Слишком сильно было бы сказано, что она — пророссийский политик. Но, несомненно, будет стремиться к дипломатии и нормализации отношений с Россией», — пояснил он. Главной задачей нового политического тандема собеседник 360.ru назвал стабилизацию обстановки в Болгарии, которая за последние пять лет пережила восемь парламентских выборов. По его мнению, политическая стабильность напрямую зависит от решения экономических проблем, включая дефицит бюджета и высокую стоимость энергоносителей. Особое внимание политолог обратил на ситуацию с нефтеперерабатывающим заводом российской компании «Лукойл» в Бургасе.

Фото: РИА «Новости»

Предприятие продолжает работу под внешним управлением болгарских властей, однако из-за санкций перешло на альтернативные источники сырья. Станкевич подчеркнул, что нормализация отношений с Россией и постепенное снятие санкций могли бы помочь болгарским властям справиться с экономическими трудностями. Однако открытая конфронтация с Брюсселем, по его мнению, создает риск сокращения европейских субсидий, от которых страна серьезно зависит. Поэтому, как обратил внимание политолог, руководство Болгарии пока не готово к самостоятельным дипломатическим инициативам в отношении России.

Им предстоит пройти по тонкой грани: быть достаточно самостоятельными, чтобы все-таки отыграть потери на российском направлении, но не переборщить, чтобы не лишиться брюссельских субсидий.