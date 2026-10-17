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    Столичная полиция раскрыла ограбление банка спустя 11 лет по забытой куртке

    Фото: РИА «Новости»

    Полицейские в Москве раскрыли нападение на банк, совершенное 11 лет назад. Подробности сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

    По данным ведомства, в июле 2015 года злоумышленник ворвался в банк на Варшавском шоссе и похитил более девяти миллионов рублей, после чего скрылся.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», — отметили в сообщении.

    Помогла геномная регистрация заключенных. Совпадение обнаружили с мужчиной, отбывавшим наказание в исправительной колонии Тверской области. Полиция собрала дополнительные доказательства, которые подтвердили совпадение. Одна из потерпевших кассиров опознала мужчину. Его задержали и заключили под стражу.

    В Подмосковье полиция раскрыла убийство полицейского. Подозреваемым оказался 31-летний уроженец Екатеринбурга.

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