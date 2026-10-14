Жителя Нижнего Новгорода обвинили в покушении на убийство отчима
В Нижнем Новгороде следователи завершили расследование дела о покушении на убийство отчима. Обвиняемый предстанет перед судом, сообщает «Время Н».
По данным следствия, нападение произошло 14 августа 2026 года возле дома на улице 1-й Оранжерейной. Во время ссоры местный житель ударил отчима ножом в область шеи.
Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему необходимую помощь.
Суд заключил обвиняемого под стражу. На допросе мужчина пояснил, что причиной конфликта стал жилищный вопрос.
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