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    Жителя Нижнего Новгорода обвинили в покушении на убийство отчима

    В Нижнем Новгороде следователи завершили расследование дела о покушении на убийство отчима. Обвиняемый предстанет перед судом, сообщает «Время Н».

    По данным следствия, нападение произошло 14 августа 2026 года возле дома на улице 1-й Оранжерейной. Во время ссоры местный житель ударил отчима ножом в область шеи.

    Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему необходимую помощь.

    Суд заключил обвиняемого под стражу. На допросе мужчина пояснил, что причиной конфликта стал жилищный вопрос.

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