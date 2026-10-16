В Курской области мужчина ударил ножом шестилетнюю дочь

Жителя Пристенского района Курской области заподозрили в убийстве шестилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления <… > покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что накануне вечером в поселке Озерский местный житель во время вспыхнувшей ссоры с сожительницей ударил ножом ее и шестилетнюю дочь. Пострадавших доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь. Подозреваемого задержали.

Ранее в Оренбургской области пьяный отец ударил ребенка 30 раз, после чего утопил его в ванной, чтобы скрыть следы преступления и представить все как несчастный случай. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.