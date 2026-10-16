360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Курской области мужчина ударил ножом шестилетнюю дочь

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    Жителя Пристенского района Курской области заподозрили в убийстве шестилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления <… > покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего», — заявили в ведомстве.

    Следователи выяснили, что накануне вечером в поселке Озерский местный житель во время вспыхнувшей ссоры с сожительницей ударил ножом ее и шестилетнюю дочь. Пострадавших доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь. Подозреваемого задержали.

    Ранее в Оренбургской области пьяный отец ударил ребенка 30 раз, после чего утопил его в ванной, чтобы скрыть следы преступления и представить все как несчастный случай. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

    Читайте также

    Всех троих похитителей 11-летнего ребенка арестовали в Приморье

    Прокуратура Приморского края

    В Новосибирске женщина избила мальчика на велодорожке

    Мужчина в Башкирии избил инвалида и его четырехлетнюю дочь из-за тропинки

    Всех троих похитителей 11-летнего ребенка арестовали в Приморье

    Прокуратура Приморского края

    В Новосибирске женщина избила мальчика на велодорожке

    Мужчина в Башкирии избил инвалида и его четырехлетнюю дочь из-за тропинки