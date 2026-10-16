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    Отец 30 раз ударил ребенка и утопил его в ванне под Оренбургом

    пресс-служба прокуратуры Оренбургской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Оренбургской области

    В Оренбургской области пьяный отец нанес ребенку 30 ударов, а затем утопил его в ванне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

    «В прокуратуре Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Бузулука», — заявили в ведомстве.

    Мужчину обвинили в особо жестоком убийстве ребенка из хулиганских побуждений, а также оставлении несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Уголовное дело направили в суд.

    Следователи установили, что ЧП случилось в ночь на 6 января. Мужчина будучи в нетрезвом состоянии избил ребенка, потом стал топить его в ванне, пока тот не задохнулся. Чтобы скрыть преступления, он попытался представить все как несчастный случай.

    До этого мужчина систематически избивал ребенка и не кормил его. В декабре прошлого года несовершеннолетний ударился головой о батарею, когда обвиняемый бросил его на кровать.

    Ранее мать на Камчатке избила четырехлетнюю дочь до кровоподтеков в глазах.

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