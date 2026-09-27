Трамп раскрыл цель задержанных у авиабазы в Британии

Трамп заявил, что задержанные у авиабазы в Британии хотели навредить США

Задержанные у авиабазы в Великобритании планировали нанести серьезный ущерб Соединенным Штатам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters .

По его словам, американские и британские спецслужбы давно следили за подозреваемыми. Трамп назвал их задержание блестящим результатом совместной работы.

«Мы вели расследование в их отношении. Они планировали нанести серьезный ущерб нашей стране, и сотрудничество с британцами принесло прекрасный результат», — подчеркнул американский лидер.

Пятерых мужчин задержали возле авиабазы в воскресенье. Их подозревают в преступлениях, связанных со взрывчаткой и терроризмом. Полиция получила сигнал о трех фургонах, которые ехали в сторону военного аэродрома.

Авиабазу Фэрфорд используют ВВС США для операций против Ирана. Британия разрешила применять ее для ударов по иранским объектам. Вокруг базы выставили 400-метровое оцепление, саперы осматривают машины. Из 85 домов соседней деревни эвакуировали жителей.