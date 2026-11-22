Трамп назвал саммит АТЭС величайшим всех времен, выложив фото с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэне, на котором он запечатлен с лидерами России и Китая Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и главами других стран. Он выложил снимок в Truth Social .

«GOAT (Greatest of All Time, величайший всех времен — прим. ред)», — подписал он снимок.

До этого американский лидер назвал Путина своим другом. Он опубликовал фотографию, на которой пожимает руку российскому коллеге.

После саммита АТЭС Трамп часто высказывался о России и Китае. Свои личные отношения с Путиным он назвал фантастическими и гарантирующими безопасность США. Также Трамп ранее отмахнулся от недовольства польского премьер-министра Дональда Туска, возмущенного его дружбой с российским лидером.