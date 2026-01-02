Звезду Голливуду обвинили в сексуальных домогательствах

Голливудского актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал Fox News .

С заявлением против него выступил американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф, он подал официальный иск в суд Лос-Анджелеса.

Потерпевший утверждает, что в 2025 году в Лас-Вегасе Смит нанял его для участия в собственном музыкальном туре. Тогда, по словам Джозефа, неизвестный в его отсутствие проник в гостиничный номер и оставил записку с любовным намеком.

После выражения недовольства Джозефа уволили, он потребовал возмещения репутационного, финансового и морального ущерба.

