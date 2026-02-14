Самолет Jet2 экстренно сел в Брюсселе из-за драки на борту

Рейс лоукостера Jet2, следовавший из Антальи в Манчестер, экстренно сел в Брюсселе из-за драки на борту. Об этом сообщила газета The Sun .

На борту самолета 12 февраля два пассажира повздорили из-за расистских высказываний. Бортпроводники пытались успокоить одного из мужчин, но тот был пьян. После словесной перепалки началась драка.

«Рейс LS896 из Антальи в Манчестер был перенаправлен в Брюссель из-за ужасающего поведения двух пассажиров-нарушителей», — сообщили в пресс-службе компании.

Представители авиаперевозчика подтвердили, что дебоширам пожизненно запретят летать на Jet2. Подравшихся пассажиров передали полиции. Авиакомпания намерена добиться возмещения ущерба.

В конце января вынужденную посадку совершил рейс из Нячанга в Бангкок. Русскоязычный турист принял психотропные вещества и попытался на лету выпрыгнуть из самолета.