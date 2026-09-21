В Великобритании из-за нового сбоя отменили почти 200 авиарейсов

Почти 200 авиарейсов отменили в Великобритании из-за нового технического сбоя в системе управления воздушным движением. Это уже вторая крупная проблема с инфраструктурой NATS за сентябрь, сообщило агентство Reuters .

По данным аналитической компании Cirium, перевозчики отменили 100 рейсов на прилет в аэропорты Великобритании и 99 вылетов. Больше всего отмен пришлось на EasyJet — 47 из 670 запланированных рейсов. British Airways отменила 11 из 513.

Отвечающая за управление воздушным движением компания NATS сообщила о неполадках в центре в Престуике в Шотландии. Проблема возникла из-за сбоя связи в части сетевой инфраструктуры, обслуживающей операции в Шотландии. Позже специалисты устранили неисправность.

«Это проблема с подключением к части системной сети, связанная непосредственно с работой в Шотландии», — заявила NATS.

Во время сбоя компания ввела ограничения на воздушное движение, чтобы сохранить безопасность полетов. Несмотря на устранение неисправности, ограничения и образовавшиеся задержки продолжили влиять на расписание авиакомпаний. Сбой затронул прежде всего рейсы в Шотландии, Северной Ирландии и северной части Англии.

Полторы недели назад Пулково перевело на ручной режим регистрацию пассажиров из-за сбоя.