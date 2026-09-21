Журналист Лоруссо: фиктивные выборы проходят не в России, а в Италии

Иностранный журналист Винченцо Лоруссо, освещавший процесс голосования на территории Донбасса, сравнил выборы в России и Италии. Свое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости» .

Журналист отметил, что в Италии новым партиям, чтобы принять участие в выборах, необходимо за короткое время собрать десятки тысяч подписей. В России же в выборах могут участвовать партии, которые не представлены в Госдуме.

«Мы легко можем понять, что настоящие фиктивные выборы, конечно, не в России, а в Италии», — заявил журналист.

Лоруссо отметил, что работал в России на выборах впервые и они произвели на него положительное впечатление.

Выборы депутатов Госдумы завершились на всей территории России, они проходили с 18 по 20 сентября. Избирательные комиссии начали подсчет голосов, в ЦИК начали появляться предварительные результаты по регионам. В Москве по всем одномандатным округам лидируют кандидаты от «Единой России».