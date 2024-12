В Финляндии продолжился рост компаний-банкротов. А что случилось?

«В январе–ноябре 2024 года в общей сложности 2829 компаний были признаны банкротами», — отметили журналисты.

В прошлом году за аналогичный период было возбуждено 2517 дел о банкротстве.

По данным издания, количество компаний, которые объявили себя банкротами, уже превысило уровень, зарегистрированный за весь прошлый год. Ежемесячно около 260 компаний признают несостоятельными должниками.

Количество компаний, признанных банкротами, с 2015 по 2021 год не превышало двух тысяч в год. Однако в конце 2022 года ситуация резко изменилась.

