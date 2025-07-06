Выделение 6,5 миллиарда крон (644 миллиона долларов) на беспилотники анонсировал премьер-министр Йонас Гар Стере. Он заявил, что дроны позволят Украине защитить критическую инфраструктуру и повысить обороноспособность армии. Однако журналисты настроены менее оптимистично. По их мнению, эта помощь токсична для обеих стран.

«Норвежский дождь из миллиардов крон делает Норвегию беднее, но он не изменит исход войны. В той степени, в которой он будет иметь какой-либо эффект, он будет способствовать тому, что конфликт продлится немного дольше, что еще больше украинцев погибнет, и что окончательный компромисс будет еще хуже для Украины», — заявил автор статьи.

Норвегия уже понесла огромные убытки от подготовки чемпионата мира по лыжным видам спорта. Глава финансового департамента Кьетил Рейнскоу объявил о дефиците в десятки миллионов крон.