ВСУ устроили атаку безэкипажными катерами на Новороссийск

В Новороссийске все службы перевели в максимальную готовность из-за атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

«В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров», — уточнил глава города.

Все городские службы привели в состояние максимальной готовности. Кравченко попросил людей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фотографий и видео отражения атаки и работы оперативных и специальных служб.

Позже градоначальник сообщил, что движение транспорта перекрыто в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Кроме того, запрещено прогуливаться по набережной.

В начале июня в Новороссийске эвакуировали отдыхающих на пляже из-за угрозы атаки безэкипажных катеров.