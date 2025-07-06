Плененный в Сумской области украинский военнослужащий Игорь Коржун раскаялся в том, что сражался с братским народом. Он призвал украинцев сложить оружие, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают. Наши братья. Ребята, думайте головой, сдавайтесь — будете живы», — сказал он.

Коржун заверил, что содержится в плену в достойных условиях и хорошо питается. Мужчина попал к российским бойцам в Сумской области, получив ранение, медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в российский плен могла вновь попасть бывшая летчица Надежда Савченко. Она командовала ротой 131-го батальона 112-й бригады территориальной обороны, сообщил RT. Политолог Олег Глазунов допустил, что ее могут обменять на разведчика.