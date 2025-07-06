Ученый из Пущина признан одним из ведущих мировых экспертов в области фотосинтеза

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН и Института физиологии растений имени Тимирязева Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев вошел в число самых влиятельных исследователей мира в области фотосинтеза по версии авторитетного рейтинга Highly Ranked Scholars (ScholarGPS). Этот рейтинг считается одним из наиболее престижных в мире и оценивает ученых по таким параметрам, как продуктивность, влияние и качество научных работ.

Аналитическая система охватывает более 200 миллионов публикаций и 30 миллионов профилей исследователей, включая тех, кто уже завершил активную научную деятельность. При этом учитывается не только текущий вклад учёных, но и достижения за всю их карьеру.

Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев — член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, лауреат премии имени Тимирязева в 2019 году, международной премии «Глобальная энергия» в 2021 году, международной водородной премии имени Везироглу в 2024, а также обладатель золотой медали Казахского национального университета имени Аль-Фараби «За заслуги в науке».

Включение серпуховского ученого в этот рейтинг стало еще одним подтверждением высокого международного признания его научных достижений в области фотосинтеза и смежных направлений.