Финны вышли на акцию в поддержку открытия границы с Россией

«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу», — заявили авторы материала.

Акцию провели организации «Свободное движение», Amnesty International и We see you Finland. Демонстрация состоялась в центре Хельсинки 30 ноября. По мнению организаторов, закрытие границы с Россией и принятый закон о выдворении беженцев ставят ищущих убежище людей в серьезную опасность.

Заявления правительства об угрозах безопасности усиливают структурный расизм и «криминализируют» вынужденных переселенцев, подчеркнули представители организаций.

Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии 15 декабря. Жители выйдут на улицы городов Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте.