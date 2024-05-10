«Ты все еще слуга». Зеленского высмеяли в Сети после инаугурации Путина | 360°

Мир 10 мая 2024, 19:03 «Ты все еще слуга». Зеленского высмеяли в Сети после инаугурации Путина В Сети стал популярным ролик о Зеленском, мечтающем стать королем

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Юмористический ролик о президенте Украины Владимире Зеленском разлетелся по Сети. В нем глава киевского режима возомнил себя королем.

В ролике Зеленский, посмотрев инаугурацию президента России Владимира Путина, закрылся в своем кабинете. После этого он задвинул шторы и достал из шкафа королевские корону и мантию, чтобы примерить их на себя.

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Мечты украинского лидера прервал звонок от президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Видео закончили обращением главы Белого дома.

«Отмена выборов не сделала тебя королем. Ты все еще слуга урода!» — гласит надпись на экране.

Зеленский сделал странное заявление о том, что Бог носит шеврон с украинским флагом на плече. По словам украинского лидера, «с таким союзником жизнь точно победит смерть». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Зеленского передозом.