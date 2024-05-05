«Мы верим». Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече | 360°

05 мая 2024, 12:19
«Мы верим». Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
Зеленский заявил, что Бог носит шеврон с украинским флагом на плече
Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом». Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, чьи слова привело издание «Интерфакс-Украина».
«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал глава государства.
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Зеленский высказался и о России. Он назвал страну «старым соседом», который навеки отделился от Украины.
Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что Русская православная церковь перестала пытаться установить перемирие на Украине, в том числе во время Пасхи. РПЦ уже призывала прекратить огонь на время рождественских богослужений, но просьба не нашла отклика со стороны Украины.
Украинская православная в церковь свою очередь подвергается гонениям в стране. В 2023 году Верховная рада приняла законопроект о запрете УПЦ.
Владимир Зеленский
Россия
Украина
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