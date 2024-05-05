Спецоперация 05 мая 2024, 15:52 Захарова высмеяла слова Зеленского про украинский шеврон на плече у Бога Захарова назвала передозом слова Зеленского про шеврон на плече у Бога Unsplash

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Заявления президента Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога — это передоз. Такое заявление в интервью «Известиям» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — сказала дипломат.

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Зеленский в пасхальном видеообращении сделал странное заявление о том, что Бог носит шеврон с украинским флагом на плече. Украинский лидер сказал, что «с таким союзником жизнь точно победит смерть».

До этого Зеленский провел совещание с высокопоставленными военными из-за проблем ВСУ на фронте. Он потребовал не допускать отступления.

Ранее Зеленскому уже советовали завязать с наркотиками. Об этом говорил французский наблюдатель на выборах президента России в Херсонской области Кристиан Ро, комментируя идею отправить французских солдат на Украину.