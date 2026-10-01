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    Сухогруз с товарами для ВСУ поразили в Черном море

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными товарами для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в министерстве.

    Там уточнили, что судно атаковали беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря.

    Утром 1 октября Минобороны сообщило об атаке на транспортно-логистический центр «Рента Логистик» в Киеве, где располагался цех по производству безэкипажных катеров. Армия также атаковала дата-центр в Одесской области и сухогруз с имуществом и товарами двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск.

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