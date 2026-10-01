Сухогруз с товарами для ВСУ поразили в Черном море

Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными товарами для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в министерстве.

Там уточнили, что судно атаковали беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря.

Утром 1 октября Минобороны сообщило об атаке на транспортно-логистический центр «Рента Логистик» в Киеве, где располагался цех по производству безэкипажных катеров. Армия также атаковала дата-центр в Одесской области и сухогруз с имуществом и товарами двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск.