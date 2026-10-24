Глава МВД региона Йоахим Херманн заявил, что на месте не оставят руины. Возгорание случилось в пятницу вечером в комплексе на горе Кельштайн, который также называют «Орлиным гнездом». Из-за расположения на вершине горы тушить было сложно.

Следователи считают, что здание поджег мотоциклист. Пожарные заметили его по пути на вызов и сообщили в полицию. Мужчину задержали, сейчас с ним работают правоохранители.

Комплекс возвели в 1937–1938 годах для руководства Третьего рейха. С 1952 года там работает горный ресторан.

Ранее посольство России в Норвегии припомнило местной газете о ее восхищении Гитлером после того, как издание упрекнуло главу МИД Сергея Лаврова в сравнении лидеров демократических стран с нацистами.