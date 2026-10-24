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    В Баварии восстановят сгоревший чайный домик Гитлера

    Wolfgang Manousek
    Фото: Wolfgang Manousek/Википедия

    В Баварии решили восстановить бывший чайный домик Адольфа Гитлера. Здание сильно пострадало при пожаре, сообщило агентство DPA.

    Глава МВД региона Йоахим Херманн заявил, что на месте не оставят руины. Возгорание случилось в пятницу вечером в комплексе на горе Кельштайн, который также называют «Орлиным гнездом». Из-за расположения на вершине горы тушить было сложно.

    Следователи считают, что здание поджег мотоциклист. Пожарные заметили его по пути на вызов и сообщили в полицию. Мужчину задержали, сейчас с ним работают правоохранители.

    Комплекс возвели в 1937–1938 годах для руководства Третьего рейха. С 1952 года там работает горный ресторан.

    Ранее посольство России в Норвегии припомнило местной газете о ее восхищении Гитлером после того, как издание упрекнуло главу МИД Сергея Лаврова в сравнении лидеров демократических стран с нацистами.

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