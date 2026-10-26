Вучич не исключил введения антироссийских санкций после поражения на выборах

Власти Сербии могут ввести санкции против России после поражения на выборах коалиции «Объединенная Сербия». Об этом сообщил бывший президент Александр Вучич, чьи слова привело издание Index.hr .

Экс-глава государства выступил в штабе «Сербской прогрессивной партии».

«Скажу сразу, что меня беспокоит. Я и во время предвыборной кампании вас не обманывал. Еще до наступления марта или апреля санкции против Российской Федерации будут введены», — заявил он.

Вучич обвинил своих оппонентов в сокрытии истинных намерений во время предвыборной кампании. Бывший президент считает, что они сделают все, о чем не хотели говорить и солгали.

В Сербии завершились досрочные выборы в парламент, которым предшествовал политический кризис. Вучич признал поражение своей коалиции.