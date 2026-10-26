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    Вучич не исключил введения антироссийских санкций после поражения на выборах

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Власти Сербии могут ввести санкции против России после поражения на выборах коалиции «Объединенная Сербия». Об этом сообщил бывший президент Александр Вучич, чьи слова привело издание Index.hr.

    Экс-глава государства выступил в штабе «Сербской прогрессивной партии».

    «Скажу сразу, что меня беспокоит. Я и во время предвыборной кампании вас не обманывал. Еще до наступления марта или апреля санкции против Российской Федерации будут введены», — заявил он.

    Вучич обвинил своих оппонентов в сокрытии истинных намерений во время предвыборной кампании. Бывший президент считает, что они сделают все, о чем не хотели говорить и солгали.

    В Сербии завершились досрочные выборы в парламент, которым предшествовал политический кризис. Вучич признал поражение своей коалиции.

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