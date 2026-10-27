СМИ узнали, что Белый дом рассматривает отмену санкций против РФПИ

Администрация США не исключает отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на свои собственные источники в Белом доме.

По информации издания, американские власти изучают запрос фонда на снятие санкций в рамках усилий по улучшению отношений между двумя странами.

Источник газеты в отметил работу спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Накануне Дмитриев заявил о череде ошибок президента Украины Владимира Зеленского из-за нападок на американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в преддверии промежуточных выборов в конгресс.