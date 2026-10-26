«Рай на земле». Президент Монголии восхитился белорусской столицей

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился с Минске с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он признался, что его впечатлила столица Белоруссии, похожая на рай на земле, сообщило БелТА .

Монгольский лидер отметил, что он совершал государственные визиты в другие страны, но посещение Белоруссии и знакомство с Минском для него стало поездкой в совершенно другой мир.

«Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле. Здесь климат, природа очень замечательные. Очень понравилась ваша страна, в том числе столица Минск и инфраструктура», — сказал он.

Хурэлсух отметил, что впервые посетил республику. В Минск он прибыл 24 октября. На следующий день монгольский лидер посетил Музей истории Великой Отечественной войны и образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС страны. Это его ответный визит. Лукашенко посещал Монголию в 2024 году.

В начале осени две подмосковные компании представляли регион в деловой миссии российских экспортеров продукции агропромышленного комплекса в Монголии.