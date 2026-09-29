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    СМИ узнали, что Трамп поддержал план по смягчению санкций против России

    The Atlantic: Трамп поддержал план по смягчению санкций против России

    Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency
    Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал план, предусматривающий смягчение санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Издание утверждает, что автор идеи — спецпосланник Трампа по Белоруссии Джон Коул. Несколько месяцев назад он предложил смягчить часть антироссийских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных, находящихся в России. Инициатива находится на ранней стадии разработки и ранее о ней не было известно.

    По мнению Коула, так США получат возможность заключить выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и другого сырья. Спецпосланник уже испытывает описанный подход в Белоруссии. Он получил одобрение Трампа и решил применить такой же прием в отношении России.

    Коул подчеркнул, что экономические связи способствуют нормализации отношений.

    Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС накопилась усталость от антироссийских санкций.

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