СМИ узнали, что Трамп поддержал план по смягчению санкций против России
The Atlantic: Трамп поддержал план по смягчению санкций против России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал план, предусматривающий смягчение санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.
Издание утверждает, что автор идеи — спецпосланник Трампа по Белоруссии Джон Коул. Несколько месяцев назад он предложил смягчить часть антироссийских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных, находящихся в России. Инициатива находится на ранней стадии разработки и ранее о ней не было известно.
По мнению Коула, так США получат возможность заключить выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и другого сырья. Спецпосланник уже испытывает описанный подход в Белоруссии. Он получил одобрение Трампа и решил применить такой же прием в отношении России.
Коул подчеркнул, что экономические связи способствуют нормализации отношений.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС накопилась усталость от антироссийских санкций.