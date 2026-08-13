Затянули пояса. Американцы начали урезать расходы на фоне инфляции

WP: американцы перешли на дешевые продукты и сами делают ремонт на фоне инфляции

Американцы начали сокращать расходы из-за высокой инфляции и дорогого бензина. Об этом сообщила газета The Washington Post , проанализировавшая доходы семей по всей стране.

Жители США начали контролировать свои бюджеты, в том числе за счет сокращения потребления газа, перехода на более дешевые продукты и самостоятельного выполнения работ, которые раньше заказывали у специалистов. Многие уже устали от инфляции в 3,4% и высокой стоимости топлива на фоне войны США и Ирана.

Жительница штата Оклахома Лидия Ройс призналась, что теперь выбирает детям дешевые кружки, растягивает визиты в салон красоты и учится сама устанавливать французский дренаж, чтобы не нанимать ландшафтных дизайнеров.

Житель Западной Виргинии Донни Пламли рассказал, что сам выращивает овощи, готовит еду впрок и установил в доме солнечные батареи. По его словам, они с женой уже редко ходят в рестораны.

Эксперты отмечают, что пока экономика США стабильна. Но по мере затягивания конфликта с Ираном людям, возможно, придется начать тратить сбережения или влезать в долги.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что цены на бензин в стране продолжают оставаться слишком высокими.