Цены на топливо подскочили в США

NBC: цены на дизель в США впервые превысили 6 долларов за галлон

Средняя розничная цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,05 доллара за галлон, что усиливает давление на перевозчиков, потребителей и аграриев. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Журналисты отметили, что с начала военного конфликта США с Ираном стоимость дизельного топлива на американских заправках выросла на 60%. При этом с конца июля дизель дорожает быстрее бензина и сырой нефти.

Обычный бензин в США 11 сентября стоил в среднем 4,29 доллара за галлон. За последнюю неделю он прибавил 15 центов.

Особенно ощутимый эффект ожидают в штатах, где дизель играет важную роль в сельском хозяйстве, включая Огайо, Канзас и Айову. В штате Мэн рост стоимости топлива дополнительно затрагивает домохозяйства, использующие нефтепродукты для отопления.

Ранее стало известно, что американцы начали резко урезать расходы на фоне инфляции.