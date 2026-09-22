Трамп спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть вскоре упадут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, они упадут до уровня ниже того, что был до начала конфликта с Ираном.

Трамп также заявил, что мир вскоре избавится от «51-летней угрозы иранского террора». Выступление американского лидера состоялось 22 сентября.

В этот день стартовали общеполитические дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они продлятся до 28 сентября. В Нью-Йорке соберутся порядка 130 мировых лидеров.

Накануне цена на нефть Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. При этом 11 сентября в США взлетела стоимость топлива. Цена на дизель в Соединенных Штатах впервые превысила шесть долларов за галлон.

В конце августа Вашингтон заявил о заключении самой крупной нефтяной сделки в истории с Венесуэлой.