Иран ударил по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне

Иран заявил об ударах по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне

Вооруженные силы Ирана атаковали хранилища топлива армии США в Бахрейне и системы ПВО Patriot в Кувейте. Заявление пресс-службы ВС Исламской Республики привела гостелерадиокомпания Ирана .

«Армия Ирана около часа назад в продолжение атак по базам США в регионе нанесла массированный удар БПЛА по системе Patriot в Кувейте, хранилищу топлива террористической армии США в Бахрейне и спутниковой антенне в Катаре», — отметили в Вооруженных силах.

Ранее американская армия атаковала около 90 объектов на территории Ирана. Речь идет о системах противовоздушной обороны, средствах берегового наблюдения и объектах военно-морских сил Ирана, складах ракет и БПЛА, военно-логистической инфраструктуре вдоль побережья.

Президент США Дональд Трамп называл атаки по Ирану возмездием за удары по судам в Ормузском проливе.