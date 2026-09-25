Трамп на встрече с Зеленским опустил руку и показал странный жест

Жест Трампа после рукопожатия с Зеленским вызвал вопросы в Сети

Президент США Дональд Трамп после рукопожатия с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке сделал необычный жест, вызвавший вопросы у пользователей Сети. Видео опубликовал аккаунт Белого дома на YouTube.

На кадрах видно, что Трамп энергично пожал руку Зеленскому. Когда же вернул руку, то опустил ее и показал жест V, направив средний и указательный пальцы вниз, прикрыв их левой рукой.

Жест не показной. Продлился он недолго, а потом Трамп сцепил пальцы обеих рук в замок.

На Украине обратили на это внимание. Одно из местных изданий предложило несколько трактовок, начиная от байкерского приветствия и заканчивая зашифрованным сигналом для охраны.

В России эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк сообщил Life.ru, что Трамп продемонстрировал американский жест, означающий, что на переговорах он будет давить и прогибать собеседника.

На той же встрече Трамп фактически лишил Зеленского голоса, который только сидел и улыбался журналистам.