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    Трамп на встрече с Зеленским опустил руку и показал странный жест

    Жест Трампа после рукопожатия с Зеленским вызвал вопросы в Сети

    Press Service Of The President O
    Фото: Press Service Of The President O/www.globallookpress.com

    Президент США Дональд Трамп после рукопожатия с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке сделал необычный жест, вызвавший вопросы у пользователей Сети. Видео опубликовал аккаунт Белого дома на YouTube.

    На кадрах видно, что Трамп энергично пожал руку Зеленскому. Когда же вернул руку, то опустил ее и показал жест V, направив средний и указательный пальцы вниз, прикрыв их левой рукой.

    Жест не показной. Продлился он недолго, а потом Трамп сцепил пальцы обеих рук в замок.

    На Украине обратили на это внимание. Одно из местных изданий предложило несколько трактовок, начиная от байкерского приветствия и заканчивая зашифрованным сигналом для охраны.

    В России эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк сообщил Life.ru, что Трамп продемонстрировал американский жест, означающий, что на переговорах он будет давить и прогибать собеседника.

    На той же встрече Трамп фактически лишил Зеленского голоса, который только сидел и улыбался журналистам.

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