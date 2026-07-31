Трамп рассказал, какое оружие Зеленский запросил у США

Украинский лидер Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и комплексы Patriot. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

Глава Соединенных Штатов отметил, что Зеленский хотел получить два вида вооружений с разными задачами: Patriot — для обороны, а Tomahawk — в качестве атакующих систем. При этом Трамп подчеркнул, что оба типа оружия представляют серьезную опасность.

«Что касается <…> Зеленского, он хотел бы получить комплексы Patriot и ракеты Tomahawk — одно оборонительное оружие, другое наступательное, но оба, как вы знаете, смертоносные <…> Здесь нужно действовать очень взвешенно и проявлять крайнюю осторожность», — сказал он.

Закрытые переговоры с украинским президентом лидер США провел во вторник вечером в Белом доме. После встречи Зеленский заявил, что американская сторона согласилась предоставить Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Трамп, в свою очередь, рассказал, что призвал Зеленского завершить украинский конфликт.

Позднее президент США сообщил, что не принял окончательного решения о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot и объяснил руководителю страны все связанные с этим сложности.