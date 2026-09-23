Трамп отправил Зеленского к Маску, когда тот заговорил о Starlink

Журналист Саджая: Трамп послал Зеленского к Маску, когда тот спросил о Starlink

Президент США Дональд Трамп отправил украинского коллегу Владимира Зеленского к миллиардеру Илону Маску, когда глава киевского режима попросил разрешить Украине пользоваться системой спутниковой связи Starlink для ударов по российским регионам. Об этом в соцсети Х рассказала журналист Найя Саджая со ссылкой на источники.

По ее словам, Зеленский во время встречи с главой Белого дома заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию. Потом он поднял тему использования Starlink.

«Вам нужно поговорить об этом с Илоном», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что в России запустили серийное производство новой системы радиоэлектронной защиты «Волна-Купол-Гарант» для борьбы со Starlink, который широко используют украинские военные. «Волна-Купол-Гарант» уже успела показать свою эффективность, поэтому ее начали выпускать серийно.