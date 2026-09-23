360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп отправил Зеленского к Маску, когда тот заговорил о Starlink

    Журналист Саджая: Трамп послал Зеленского к Маску, когда тот спросил о Starlink

    Christoph Soeder
    Фото: Christoph Soeder/www.globallookpress.com

    Президент США Дональд Трамп отправил украинского коллегу Владимира Зеленского к миллиардеру Илону Маску, когда глава киевского режима попросил разрешить Украине пользоваться системой спутниковой связи Starlink для ударов по российским регионам. Об этом в соцсети Х рассказала журналист Найя Саджая со ссылкой на источники.

    По ее словам, Зеленский во время встречи с главой Белого дома заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию. Потом он поднял тему использования Starlink.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», — сказал Трамп.

    Ранее стало известно, что в России запустили серийное производство новой системы радиоэлектронной защиты «Волна-Купол-Гарант» для борьбы со Starlink, который широко используют украинские военные. «Волна-Купол-Гарант» уже успела показать свою эффективность, поэтому ее начали выпускать серийно.

    Читайте также

    В Германии заявили, что Украине надо быть готовой к компромиссам

    IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Британские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска

    В ЕС решили выгнать всех украинских беженцев

    Lino Mirgeler

    «Уже победила». В Финляндии высмеяли генсека НАТО после слов о России

    Ludvig Thunman/Keystone Press Agency

    Палата представителей США продвинула законопроект о санкциях против России

    IMAGO/Offenberg

    Журналисты рассказали о зондерштабе в Германии, который закупает оружие для Украины

    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

    Европа начала готовить Украину к трудной зиме

    Danylo Antoniuk

    Рубио заявил об обеспокоенности США атаками на нефтяные суда со стороны Украины

    White House

    Мерц и Вайдель устроили публичную перепалку из-за России и Украины

    Christoph Soeder