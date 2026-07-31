Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки ради урегулирования конфликта. Об этом американский лидер сказал на заседании кабинета министров.

Отвечая на вопрос о нежелании Зеленского идти на компромисс, Трамп отметил, что достижение договоренностей потребует от сторон готовности учитывать интересы друг друга и принимать непростые решения.

«Никто не хочет идти на уступки, но им обоим (Украине и России) придется пойти на какие-то уступки, чтобы заключить сделку [об урегулировании конфликта]», — заявил он.

При этом глава США подчеркнул, что и президент России Владимир Путин, и Зеленский выражали желание заключить соглашение. Однако для этого им придется сначала согласовать взаимоприемлемые условия.

Ранее Трамп опроверг передачу Украине лицензии на производство зенитных систем Patriot и отметил, что Вашингтон вряд ли отступит от этого решения в будущем.