Украина начала поиски ракет Patriot для предстоящей зимы после отказа Трампа

Президент США Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в передаче 300 ракет Patriot для защиты энергетической инфраструктуры предстоящей зимой. После этого украинские власти обратились к другим союзникам за помощью. Как сообщило агентство Bloomberg , с таким заявлением выступила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что Зеленский не смог добиться от Трампа обещаний о новых поставках вооружений.

«Президент США не взял на себя новых жестких обязательств из-за общей нехватки боеприпасов», — заявил Стефанишина.

Дипломат добавила, что Киев рассчитывает найти ракеты в запасах стран союзников до наступления зимы, а затем компенсирует их купленными позже снарядами. Конкретных стран Стефанишина не назвала.

По данным агентства, дефицит ракет Patriot возник из-за конфликта на Ближнем Востоке. В минувшую среду Пентагон объявил, что выделил 59 миллиардов долларов для пополнения арсеналов ракет-перехватчиков, но на их производство уйдут годы.

В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что еще не выдал украинским властям разрешения на открытие собственного производства ракет-перехватчиков Patriot, о котором говорил в начале июля. Он подчеркнул, что это достаточно серьезное вооружение и к выбору получателей лицензии нужно подходить осторожно.