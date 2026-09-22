Трамп понадеялся на завершение украинского конфликта до зимы

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский лидер выразил надежду, что конфликт на Украине удастся урегулировать до зимы, сообщило РИА «Новости».

«Что-то серьезное до зимы», — высказался глава Белого дома о перспективах украинского урегулирования.

Зеленский добавил, что он также надеется завершить конфликт до зимы, причем с помощью Трампа.

До этого американский лидер выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он отметил, что США тесно сотрудничают с российскими и украинскими властями над урегулированием конфликта. Он верит, что обязательно добьются решения этого вопроса, причем это произойдет быстрее, чем многие думают.