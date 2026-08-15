Отец Маска поставил легитимность Зеленского под сомнение
Эррол Маск заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Владимир Зеленский не является избранным президентом Украины. Об этом РИА «Новости» заявил отец предпринимателя Илона Маска — южноафриканский бизнесмен Эррол Маск.
Он указал, что на Украине не проводили предусмотренные законом выборы.
«Этого Зеленского не переизбирали. Он не является избранным президентом», — подчеркнул Маск-старший.
Нынешний срок полномочий главы киевского режима истек еще в мае 2024 года. Выборы отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение. Президент США Дональд Трамп отмечал в декабре 2025 года, что рейтинг Зеленского обвалился до 4%, а сам он является «диктатором без выборов».
Президент России Владимир Путин посоветовал Зеленскому не бояться пойти на выборы, как этого требует Конституция Украины. Российский лидер назвал его пребыванием у власти узурпацией и уголовным преступлением.