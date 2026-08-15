Владимир Зеленский не является избранным президентом Украины. Об этом РИА «Новости» заявил отец предпринимателя Илона Маска — южноафриканский бизнесмен Эррол Маск.

Он указал, что на Украине не проводили предусмотренные законом выборы.

«Этого Зеленского не переизбирали. Он не является избранным президентом», — подчеркнул Маск-старший.

Нынешний срок полномочий главы киевского режима истек еще в мае 2024 года. Выборы отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение. Президент США Дональд Трамп отмечал в декабре 2025 года, что рейтинг Зеленского обвалился до 4%, а сам он является «диктатором без выборов».

Президент России Владимир Путин посоветовал Зеленскому не бояться пойти на выборы, как этого требует Конституция Украины. Российский лидер назвал его пребыванием у власти узурпацией и уголовным преступлением.