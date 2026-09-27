В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае

Песков: Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом. Об этом «Вестям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это хорошая возможность пересечься для глав государств. При этом Песков затруднился уточнить, идет речь о двусторонней или трехсторонней встрече.

«Хотя однозначно и Путин, и председатель Си договорились, что в Китае встретятся. Посмотрим, но возможность однозначно им представится», — отметил пресс-секретарь президента России.

Саммит АТЭС запланирован 18–19 ноября в Шэньчжэне. Сам Путин подчеркивал, что намерен посетить мероприятие, но все будет зависеть от внутренней обстановки в России на тот момент. Участие в саммите он называл полезным.