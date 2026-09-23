В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Трампом

Песков: Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом, но конкретики относительно сроков очных контактов нет. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По каким-то встречам на высшем уровне конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность президента есть», — подчеркнул он.

Песков добавил, что в телефонных разговорах главы государств подчеркивают готовность при необходимости со временем провести еще одну встречу.

«Проводить встречу в верхах до работы на экспертном уровне нецелесообразно: это пустая трата времени», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке отметил, что может вновь встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.