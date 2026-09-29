Ушаков предположил, что Си Цзиньпин может организовать переговоры с Путиным и Трампом

Ушаков: Си Цзиньпин может организовать переговоры с Путиным и Трампом на АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, организует трехстороннюю встречу с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на предстоящем саммите АТЭС, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщила ИС «Вести» .

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Ушаков отметил, что Си Цзиньпин — хозяин мероприятия. В этом качестве он может предпринять шаги по возможной организации трехсторонней встречи, если Трамп приедет на саммит.

Путин приглашение получил и уже подтвердил свое участие, напомнил помощник президента.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что договоренность о переговорах Путина с председателем КНР уже есть, также вероятна встреча с Трампом. Будут ли переговоры двусторонними или трехсторонними, пресс-секретарь затруднился ответить.