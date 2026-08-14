Политолог заявил о страхе Маска перед возвращением демократов в конгресс

Предприниматель Илон Маск с момента покупки Twitter, переименованного в X, стал использовать платформу для продвижения собственных политических взглядов. Как заявил в комментарии 360.ru американист Малек Дудаков, сейчас владелец соцсети начал усиленно поддерживать правое крыло Республиканской партии.

Он подчеркнул, что при этом отношения Маска и республиканцев сейчас не самые лучшие, но это не остановило предпринимателя от того, чтобы потратить на их поддержку десятки миллионов долларов.

«Он отлично понимает: если придут к власти демократы, то ему, мягко говоря, не поздоровится. Слишком он сильно ассоциируется именно с республиканской политикой. Если демократы придут к власти, то будут заводить самые разные расследования против бизнесов Илона Маска. Как это было при Байдене. Возможно, даже попытаются тот же самый SpaceX национализировать», — допустил Дудаков.

Политолог отметил, что политических амбиций у самого Маска давно нет, но есть способность влиять на мнение электората и политические настроения внутри США.

О том как X из платформы для общения пользователей превратился в политический инструмент Илона Маска и как алгоритмы соцсети способны менять взгляды пользователей — в нашей статье.