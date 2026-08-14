Главное оружие миллиардера: зачем Маску на самом деле соцсеть X

Соцсеть X стала для ее владельца Илона Маска глобальной политической трибуной и мощным инструментом влияния. Не занимая никакой государственной должности, миллиардер поддерживает близких ему политиков и движения по всему миру, а алгоритмы платформы способны влиять на мнение пользователей. Чем опасна такая концентрация власти в руках одного человека и зачем она Маску, узнал 360.ru.

Как Маск вмешивается в мировую политику

Илон Маск прославился как предприниматель и визионер, способный создавать компании и целые направления бизнеса с нуля. В политической сфере он действует иначе: собственный партийный проект миллиардера так и не получил развития, зато Маск охотно присоединился к уже существующим движениям и политикам, чьи взгляды ему близки. В июне этого года в Белфасте начались протесты после нападения беженца из Судана Хади Алодида на местного жителя Стивена Огилви. Уже на следующий день они переросли в массовые беспорядки с погромами в районах проживания мигрантов. К протестам быстро подключились ультраправый активист Томми Робинсон, призывавший сторонников выходить на улицы после нападения «захватчика на наших людей», и лидер правой партии Restore Britain Руперт Лоу, выступавший за жесткое ограничение миграции. Маск сделал репосты публикаций обоих деятелей и подчеркнул, что протесты должны оставаться громкими и продолжаться «снова и снова». Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH) подсчитал, что благодаря репостам Маска посты Робинсона и Лоу получили дополнительно 64 миллиона просмотров — больше, чем оба деятеля набрали самостоятельно вместе.

Фото: IMAGO_AdMedia_Starface / www.globallookpress.com

Реакция властей Северной Ирландии последовала сразу. Первый министр Мишель О’Нил и ее заместитель Эмма Литтл-Пенгелли призвали жителей сохранять спокойствие и осудили попытки использовать нападение для разжигания ненависти. Политики подчеркнули, что действия одного человека не могут служить поводом для нападений на целые сообщества. Госсекретарь Великобритании по делам Северной Ирландии Хилари Бенн также заявил, что право на мирный протест не оправдывает насилие и запугивание людей из-за цвета кожи. После начала беспорядков он приехал в Белфаст, где встретился с руководством полиции и лидерами местных партий. Гораздо прямее о роли соцсетей высказалась председатель Лейбористской партии Анна Терли. По ее словам, платформы сыграли свою роль в разжигании беспорядков. Она подчеркнула, что Маск не живет среди людей, которым приходится сталкиваться с их последствиями.

Он не подвергается риску. Риску подвергаются матери, семьи и люди, живущие в этих домах в Белфасте, а также на улицах Британии. Анна Терли

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер имя владельца X напрямую не назвал, но также осудил тех, кто подталкивал участников беспорядков через интернет. «Нет никаких оправданий насилию и беспорядкам, которые угрожали нашим сообществам, как и тем, кто поощрял их в интернете или где-либо еще», — сказал он. К британскому премьеру у Маска к тому моменту уже накопилось огромное количество претензий.

Фото: Jennifer Brückner / www.globallookpress.com

В начале 2025 года он развернул против Стармера масштабную кампанию в своей соцсети из-за скандала с так называемыми grooming gangs — преступными группами, которые на протяжении десятилетий занимались сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек в разных городах Англии. Маск напомнил, что с 2008 по 2013 год Стармер возглавлял Королевскую прокурорскую службу, и обвинил его в неспособности обеспечить должное расследование преступлений. Миллиардер назвал премьера «соучастником изнасилования Британии» и потребовал его отставки. Стармер обвинения отверг и назвал распространяемые утверждения дезинформацией. Он напомнил, что пересматривал ранее закрытые дела и изменил подход прокуратуры к расследованию сексуального насилия над детьми, а также стал инициатором первого крупного преследования банды, державшей британских школьниц в сексуальном рабстве. Великобритания оказалась не единственной страной, во внутреннюю политику которой активно включился владелец X. В декабре 2024 года Маск публично поддержал на выборах в бундестаг «Альтернативу для Германии» (AfD), заявив, что только эта партия способна «спасти Германию».

Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Он провел прямой эфир с лидером политического объединения Алисой Вайдель и посоветовал немцам голосовать за нее. На выборах AfD получила более 20% голосов. Маск также публично хвалил премьер-министра Италии Джорджу Мелони и критиковал итальянских судей из-за решений по мигрантам. Летом 2026 года миллиардер поддержал немецкого режиссера Уве Болла, чей фильм «Гражданин-мститель» не получил в Германии возрастного рейтинга, что сделало невозможным его прокат и выпуск на носителях.

Интересно Картину о состоятельном бизнесмене, который жестоко убивает мигрантов и судей, позволяющих им избежать наказания, Маск разместил на платформе на 48 часов. Публикация набрала более 15 миллионов просмотров. После такого продвижения «Гражданин-мститель» попал в топ-10 фильмов на Apple и Amazon.

Во всех этих случаях Маск не создавал политические движения или информационные поводы самостоятельно. Владелец X подключался к уже существующим историям, соответствующим его взглядам, и предоставлял им собственный медиаресурс и многомиллионную аудиторию.

Фото: IMAGO/Achille Abboud / www.globallookpress.com

Зачем Маск купил Twitter и как его изменил

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. До этого он неоднократно критиковал администрацию платформы из-за жесткой модерации. Особенно бизнесмена беспокоило разделение соцсети на правые и левые «эхо-камеры». То есть пользователи видели в своей ленте только близкую им точку зрения, что усиливало поляризацию. Перед заключением сделки о покупке Маск объявил, что намерен превратить платформу в «цифровую городскую площадь», где люди с разными взглядами могут вести свободный диалог. Полную свободу слова новый владелец обещать не стал, подчеркнув, что соцсеть не должна стать «адом для всех», где любой пользователь может продвигать агрессивные идеи без последствий. Маск пересмотрел правила модерации контента, объявил «всеобщую амнистию» пользователей, если те не нарушали закон и не занимались «вопиющим спамом». Он вернул доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа, заблокированному во время штурма Капитолия, и рэперу Канье Уэсту после серии антисемитских постов. Несмотря на обещания бороться с привилегиями и непрозрачными механизмами алгоритмов, Маск вскоре сам начал влиять на то, что увидят пользователи. Прежде всего это коснулось его собственных сообщений.

Фото: Thomas Fuller / www.globallookpress.com

По данным издания Platformer, в феврале 2023 года инженеры Twitter создали для аккаунта Маска специальный механизм, многократно повышающий охват его публикаций. Посты владельца платформы получили приоритет в рекомендательной ленте и стали чаще показываться в том числе пользователям, которые на него не подписывались. Сам предприниматель признал, что алгоритмы действительно корректируют, но подробностей не привел.

Алгоритмы рекомендательной ленты повышают популярность постов не только Маска, но и других известных людей. Какое влияние это оказывает на пользователей, установила группа американских ученых, опубликовавшая результаты своего исследования в журнале Nature.

В течение семи недель они наблюдали за двумя группами пользователей X. Одна читала алгоритмическую ленту, а вторая получала публикации в хронологическом порядке. Первая группа чаще сталкивалась с контентом консервативных мыслителей, на которых участники никогда не подписывались. При этом алгоритм более чем в два раза сокращал количество публикаций обычных СМИ, заменяя их на посты политических активистов правого толка. По результатам исследования ученые установили, что взгляды читателей алгоритмической ленты сместились в консервативную сторону, а их мнения по отдельным политическим вопросам изменились.

В отчете авторы подчеркнули, что рекомендательная система платформы способна менять набор политической информации, которую получает человек, а вместе с ним — и его взгляды

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Свобода слова не понравилась бюрократам

Новый подход Маска к регулированию контента в X столкнулся с правилами Евросоюза, где от крупных платформ требуют удаления контента, признанного незаконным, а ответственность за работу алгоритмов возлагают на владельцев. В декабре 2023 года Еврокомиссия начала расследование в отношении X, а спустя два года оштрафовала компанию на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Претензии касались платных синих галочек, прозрачности рекламы и доступа исследователей к данным платформы. Отдельно европейские регуляторы заинтересовались рекомендательными алгоритмами X и потребовали раскрыть информацию об их работе и изменениях. В 2026 году расследование расширили, включив в него встроенный в платформу искусственный интеллект Grok. Маск расценил действия европейских властей как цензуру. В Брюсселе обвинения отвергли, подчеркнув, что свобода слова не освобождает крупнейшие платформы от необходимости соблюдать европейское законодательство.

Близкую Маску позицию заняла администрация Дональда Трампа. В феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил европейские страны в отступлении от свободы слова.

Фото: IMAGO_Shawn Thew _ Pool via CNP / www.globallookpress.com

Зачем Маску политика?

Амбиции Илона Маска заключаются не в политической карьере или стремлении занять какую-то государственную должность, а в возможности влиять на общественное мнение. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и американист Малек Дудаков. Он пояснил, что для реализации своих целей Маск использует соцсеть X, которая стала инструментом для продвижения правой повестки.

Мы видим, как он активно вмешивается в политику в странах Европы, поддерживает правых в Великобритании, критикует политику открытых границ, приема мигрантов, поддерживает «Альтернативу для Германии», правых во Франции, [премьер-министра] Джорджу Мелони в Италии и в целом европейских правых и евроскептиков.

Политолог добавил, что в США Маск не скрывает своих симпатий к правому крылу Республиканской партии. Даже несмотря на не самые лучшие отношения с рядом политиков, он готов потратить на поддержку кандидатов на предстоящих выборах в конгресс десятки или даже сотни миллионов долларов.

Фото: Andrea Ronchini / www.globallookpress.com