Илон Маск иронично назвал себя бывшим триллионером

Американский предприниматель Илон Маск признал себя «бывшим триллионером». Ироничную запись он опубликовал в соцсети Х после того, как его состояние снизилось до 719 миллиардов долларов.

«Бывший триллионер», — написал Маск в соцсети.

Согласно публикованному агентством Bloomberg «Индексу миллиардеров», состояние владельца SpaceX составляет 719 миллиардов долларов. Отметку в один триллион оно перевалило 12 июня, после начала торгов акциями основанной им компании. После выхода на биржу акции выросли на 19,6%, благодаря чему SpaceX вошла в четверку самых дорогих компаний мира.

В статусе триллионера Маск пробыл около двух недель, 24 июня его состояние снизилось до 957 миллиардов. Маск стал первый долларовым триллионером в истории.

Со статусом триллионера Маска поздравил президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что это «очень хорошо».