Маск заявил об угрозе исчезновения человечества из-за падения рождаемости

Глава SpaceX Илон Маск заявил об угрозе исчезновения человечества, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. Об этом американский предприниматель написал в социальной сети X .

«Человечество исчезает», — констатировал Маск.

Так бизнесмен отреагировал на информацию о мерах властей Сингапура по поддержке семей на фоне рекордно низкой рождаемости. В частности, государство увеличивает финансовую поддержку родителей: совокупные выплаты на ребенка могут превысить 55 тысяч долларов.

Для сохранения численности населения на стабильном уровне суммарный коэффициент рождаемости должен составлять около 2,1 ребенка на женщину. В Сингапуре показатель в 2025 году снизился до 0,87 — минимального уровня за всю историю наблюдений.

В 2026 году страна может перейти в категорию «суперстареющих» обществ: доля жителей в возрасте 65 лет и старше способна превысить 21%.

Ранее Маск заявил, что крупнейшие мировые экономики движутся к вымиранию.