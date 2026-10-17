Академик РАН оценил систему управления летающим спорткаром Tesla

Главным техническим достижением нового Tesla Roadster стала система управления, позволяющая автомобилю выполнять сложные маневры в воздухе и точно приземляться. Такое мнение в эфире 360.ru высказал директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович.

По словам ученого, сами газовые ускорители, благодаря которым Roadster способен кратковременно подниматься в воздух, не представляют собой принципиально новой технологии.

«Я бы как специалист здесь отметил прежде всего не столько двигатели, которые, в общем, банальны, а такую точность управления. Потому что реактивная тяга — дело достаточно грубое, а здесь машинка переворачивается, крутится в воздухе без единого лишнего движения», — заявил Петрукович.

Академик подчеркнул, что точное управление тягой нескольких двигателей при переворотах и посадке представляет собой сложную инженерную задачу. По его оценке, справиться с ней может только автоматика, поскольку человеку не хватит скорости реакции для своевременной корректировки положения автомобиля.

«Это не пилот, это не человек, это автопилот. Человеку не хватит никакой реакции, чтобы это отрегулировать», — объяснил ученый.

Новое поколение Tesla Roadster представили на испытательном полигоне SpaceX в Техасе. Во время демонстрации спорткар поднялся по изогнутой рампе, перевернулся в воздухе и плавно приземлился. Начало серийного производства запланировано на 2028 год.

Какие технологии позволяют Tesla Roadster подниматься в воздух и когда появятся полноценные летающие автомобили — читайте в большом материале 360.ru.